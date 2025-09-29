29 de setembro de 2025
Ministro da Saúde socorre passageira que desmaiou no avião; VÍDEO

A mulher perdeu a consciência por causa de uma crise de hipoglicemia.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, virou notícia ao atender uma passageira que desmaiou dentro dum avião em Brasília, pouco antes da decolagem para o Rio de Janeiro, no sábado (27).

Leia mais: Piloto pousa avião e morre após mal súbito

A mulher perdeu a consciência por causa duma crise de hipoglicemia. Padilha, médico infectologista, percebeu a situação, pediu uma bala para ajudar a normalizar a glicose e acompanhou a paciente durante todo o voo.

Em vídeo divulgado no X, o ministro explicou que se prontificou na hora: “Profissional de saúde é assim, 24 horas por dia cuidando da população”.

*Com informações do Metrópoles

