Ministro da Saúde socorre passageira que desmaiou no avião; VÍDEO

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, virou notícia ao atender uma passageira que desmaiou dentro dum avião em Brasília, pouco antes da decolagem para o Rio de Janeiro, no sábado (27).
A mulher perdeu a consciência por causa duma crise de hipoglicemia. Padilha, médico infectologista, percebeu a situação, pediu uma bala para ajudar a normalizar a glicose e acompanhou a paciente durante todo o voo.
Em vídeo divulgado no X, o ministro explicou que se prontificou na hora: “Profissional de saúde é assim, 24 horas por dia cuidando da população”.
*Com informações do Metrópoles
????BRASIL: O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, socorreu uma passageira que desmaiou durante um voo.— CHOQUEI (@choquei) September 27, 2025
pic.twitter.com/Fwlfubx8Qa
Profissional de saúde é assim… 24 horas por dia! pic.twitter.com/yWfQsO9hoj— Alexandre Padilha (@padilhando) September 27, 2025