Laís Souza volta a sentir parte do corpo e emociona a web; VÍDEO

Pode parecer pouco, mas para quem sofreu qualquer lesão grave e perdeu os movimentos, cada avanço, por menor que pareça, é um verdadeiro milagre. Foi por isso que a ex-ginasta Laís Souza emocionou milhares de pessoas no sábado (27), quando compartilhou o vídeo em que descobre que recobrou a sensibilidade numa nova parte do corpo.
Tetraplégica desde 2014, após o acidente durante a preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, Laís reagiu com surpresa ao perceber o toque no dedo anelar da mão esquerda. “Essa é nova”, disse, sorrindo, enquanto explicava que antes só tinha alguma percepção no dedo mínimo. O registro, que já ultrapassa 600 mil visualizações, mostra ainda a ex-atleta pedindo: “Volta, mão”, em referência ao desejo de recuperar mais movimentos.
Fãs e seguidores encheram a página do vídeo de mensagens carinhosas. Entre os comentários, estavam:
“A gente sonha junto com você!!!!! ????”
“Isso não é só sobre a sensibilidade da Laís, é sobre agradecermos o tempo todo por cada parte de nós! Só sabemos o quanto somos ricos de saúde quando a perdemos! Obrigada Senhor por cada detalhe! Que a Laís venha a ser abençoada cada dia mais com seus movimentos ????????????”
“Tô aqui em pleno sábado chorando porque alguém que nem me conhece está sentindo a pontinha do dedo... parece pequeno, mas pra gente que sonha junto, é gigante!”
Aos 36 anos, Laís mantém uma rotina intensa de fisioterapia e palestras motivacionais, compartilhando sua trajetória de vida com milhares de pessoas.