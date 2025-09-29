Laís Souza volta a sentir parte do corpo e emociona a web; VÍDEO

Pode parecer pouco, mas para quem sofreu qualquer lesão grave e perdeu os movimentos, cada avanço, por menor que pareça, é um verdadeiro milagre. Foi por isso que a ex-ginasta Laís Souza emocionou milhares de pessoas no sábado (27), quando compartilhou o vídeo em que descobre que recobrou a sensibilidade numa nova parte do corpo.

Leia mais: Sem traumas: Lais Souza comenta vídeo em que mexe o braço

Tetraplégica desde 2014, após o acidente durante a preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, Laís reagiu com surpresa ao perceber o toque no dedo anelar da mão esquerda. “Essa é nova”, disse, sorrindo, enquanto explicava que antes só tinha alguma percepção no dedo mínimo. O registro, que já ultrapassa 600 mil visualizações, mostra ainda a ex-atleta pedindo: “Volta, mão”, em referência ao desejo de recuperar mais movimentos.