Barroso propõe aumento de 8% ao ano a servidores do STF até 2028

O Supremo Tribunal Federal (STF) enviou ao Congresso um projeto que prevê reajuste salarial de 8% ao ano para servidores do Judiciário até 2028. A proposta foi encaminhada pelo ministro Luís Roberto Barroso em seus últimos dias como presidente da Corte.

Se aprovado, o aumento será aplicado a servidores efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas, acumulando quase 26% até julho de 2028. O STF afirma que a medida não impacta as contas públicas, já que os recursos sairiam do orçamento do próprio Judiciário.