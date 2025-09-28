Mundial de atletismo paralímpico: Brasil leva 6 medalhas só hoje

O segundo dia de provas no Mundial de atletismo paralímpico em Nova Déli, na Índia, foi novamente positivo para o Brasil.

Leia mais: Brasil bate recorde de medalhas em Paralimpíadas

Neste domingo (28), o país somou mais seis pódios, com destaque para o ouro de Ricardo Mendonça nos 100 metros classe T37, para atletas com paralisia cerebral.