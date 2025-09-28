Lula alfineta Bolsonaro em caminhada: 'Aqui não tem motociata'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, na manhã deste domingo (28), de uma caminhada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, em celebração aos 95 anos do Ministério da Educação (MEC).

O evento reuniu autoridades, servidores, terceirizados, atletas amadores, paratletas e a comunidade. Houve provas de 3 km, 5 km e 10 km. Lula percorreu os 3 km em cerca demeia hora.