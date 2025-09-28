Lula alfineta Bolsonaro em caminhada: 'Aqui não tem motociata'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, na manhã deste domingo (28), de uma caminhada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, em celebração aos 95 anos do Ministério da Educação (MEC).
O evento reuniu autoridades, servidores, terceirizados, atletas amadores, paratletas e a comunidade. Houve provas de 3 km, 5 km e 10 km. Lula percorreu os 3 km em cerca demeia hora.
Entre os participantes estavam os ministros Camilo Santana (Educação), Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), além do presidente do PT, Edinho Silva, e do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.
Durante o percurso, Lula gravou vídeo em que defendeu a educação como caminho para a soberania do país:
“É através da educação, da creche à universidade, que o Brasil vai se tornar soberano, sem ninguém dando palpite sobre o nosso futuro.”
No discurso de encerramento, o presidente também criticou indiretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atualmente em prisão domiciliar:
“Aqui não tem motociata nem pornochanchada. Tem caminhada, caminhada de educadores.”