STF mantém prisão do ‘Careca do INSS’ e Camisotti por fraude 

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria neste domingo (28) para manter as prisões preventivas de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e do empresário Maurício Camisotti, investigados no esquema de desvio de recursos de aposentados e pensionistas.
Os ministros Nunes Marques, Edson Fachin e André Mendonça votaram pela manutenção da prisão. Já Gilmar Mendes se declarou impedido e não participa do julgamento, que continua em plenário virtual até 3 de outubro.
Apontado como operador financeiro do esquema, Antunes usou empresas próprias para movimentar valores de associações suspeitas de fraude. Segundo a Polícia Federal, suas empresas receberam ao menos R$ 53 milhões, dos quais cerca de R$ 9 milhões foram rastreados em transferências para pessoas ligadas ao INSS.
Maurício Camisotti, por sua vez, é investigado como sócio oculto de uma entidade envolvida nas fraudes e teria sido beneficiário direto dos desvios.
Ambos foram presos pela Polícia Federal no último dia 12.