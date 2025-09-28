STF mantém prisão do ‘Careca do INSS’ e Camisotti por fraude 

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria neste domingo (28) para manter as prisões preventivas de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e do empresário Maurício Camisotti, investigados no esquema de desvio de recursos de aposentados e pensionistas.

Os ministros Nunes Marques, Edson Fachin e André Mendonça votaram pela manutenção da prisão. Já Gilmar Mendes se declarou impedido e não participa do julgamento, que continua em plenário virtual até 3 de outubro.