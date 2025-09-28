28 de setembro de 2025
GOLPE NA PREVIDÊNCIA

STF mantém prisão do ‘Careca do INSS’ e Camisotti por fraude 

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/TV Senado/Youtube
Os ministros Nunes Marques, Edson Fachin e André Mendonça votaram pela manutenção da prisão.
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria neste domingo (28) para manter as prisões preventivas de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e do empresário Maurício Camisotti, investigados no esquema de desvio de recursos de aposentados e pensionistas.

Os ministros Nunes Marques, Edson Fachin e André Mendonça votaram pela manutenção da prisão. Já Gilmar Mendes se declarou impedido e não participa do julgamento, que continua em plenário virtual até 3 de outubro.

Apontado como operador financeiro do esquema, Antunes usou empresas próprias para movimentar valores de associações suspeitas de fraude. Segundo a Polícia Federal, suas empresas receberam ao menos R$ 53 milhões, dos quais cerca de R$ 9 milhões foram rastreados em transferências para pessoas ligadas ao INSS.

Maurício Camisotti, por sua vez, é investigado como sócio oculto de uma entidade envolvida nas fraudes e teria sido beneficiário direto dos desvios.

Ambos foram presos pela Polícia Federal no último dia 12.

