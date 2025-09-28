Homicídio: Homem tenta se matar mas mata idosa sem querer

Uma tragédia chocou os moradores da zona do Parco delle Cave, em Milão, Itália. Francesca Manno, de 83 anos, morreu na hora ao ser atingida por um idoso de 70 anos que se jogou do quarto andar do prédio onde morava. O caso aconteceu em 14 de setembro, informou o Milano Today.
Segundo as autoridades italianas, o homem tentou tirar a própria vida, mas caiu sobre a vizinha, que caminhava pela calçada. O idoso foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Niguarda, onde chegou consciente e fora de risco de morte.
Equipes de socorro atenderam a ocorrência. O homem foi denunciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar).
As autoridades reforçam que pessoas em sofrimento emocional podem procurar ajuda. No Brasil, o CVV (Centro de Valorização da Vida) é oferecido:
Horário de atendimento por telefone: Disponível 24 horas
Horário de atendimento por chat: Dom - 17h à 01h
Seg a Qui - 09h à 01h
Sex - 15h às 23h
Sáb - 16h à 01h.