Homicídio: Homem tenta se matar mas mata idosa sem querer

Uma tragédia chocou os moradores da zona do Parco delle Cave, em Milão, Itália. Francesca Manno, de 83 anos, morreu na hora ao ser atingida por um idoso de 70 anos que se jogou do quarto andar do prédio onde morava. O caso aconteceu em 14 de setembro, informou o Milano Today.

Leia mais: Legista volta atrás: morte com 20 facadas não foi suicídio

Segundo as autoridades italianas, o homem tentou tirar a própria vida, mas caiu sobre a vizinha, que caminhava pela calçada. O idoso foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Niguarda, onde chegou consciente e fora de risco de morte.