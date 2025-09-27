27 de setembro de 2025
BRIGA GERAL

Casal invade escola e agride mãe de aluna

O caso aconteceu na quinta-feira (26), depois da briga entre duas alunas.
Um casal foi preso em flagrante por ter invadidoo uma escola pública em Aparecida de Goiânia (GO) e agredir a mãe duma estudante. O caso aconteceu na quinta-feira (26), depois da briga entre duas alunas.

Segundo a Polícia Militar, os pais entraram no colégio e atacaram a mulher dentro da unidade. A violência continuou do lado de fora, deixando a vítima com ferimentos graves. Ela precisou de atendimento médico.

Os dois foram levados à delegacia por lesão corporal, ameaça e invasão de propriedade pública. Além deles, dois adolescentes também foram apreendidos por participação nas agressões. A Polícia Civil investiga o caso.

