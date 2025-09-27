Casal invade escola e agride mãe de aluna

Um casal foi preso em flagrante por ter invadidoo uma escola pública em Aparecida de Goiânia (GO) e agredir a mãe duma estudante. O caso aconteceu na quinta-feira (26), depois da briga entre duas alunas.

Leia mais: Pai de aluna invade escola para matar professor; VÍDEO

Segundo a Polícia Militar, os pais entraram no colégio e atacaram a mulher dentro da unidade. A violência continuou do lado de fora, deixando a vítima com ferimentos graves. Ela precisou de atendimento médico.