Veja o resultado do concurso 2990 da Mega-Sena deste sábado

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

O concurso 2990 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (27), às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado para esta edição é de R$80 milhões.

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio em casas lotéricas ou pelo aplicativo e site das Loterias Caixa.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados às terças, quintas e aos sábados.

Para quem acerta os seis números, a chance de ganhar o prêmio principal é de uma em mais de 50 milhões.