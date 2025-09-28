Menino de 3 anos atira em si mesmo e mãe é acusada de homicídio

Carley Dials, de 29 anos, foi acusada de homicídio culposo depois que seu filho, Cartier Smith, de três anos, encontrou uma arma no quarto da mãe a atirou contra si mesmo e morreu. O caso aconteceu em Columbus, no estado de Ohio (EUA).
Leia mais: Criança de 2 anos pega arma do pai e mata mãe com tiro acidental
Segundo a polícia, Dials pegou a pistola do companheiro, Sean Perrin, 31, e a deixou entre o colchão e a parede antes de dormir. Na manhã seguinte, a criança entrou no quarto, encontrou a arma e disparou contra si. Cartier foi levado para o hospital infantil da cidade, mas morreu pouco depois.
Dials chamou o 911 enquanto o parceiro fugia do local. Ele foi preso no dia seguinte e enfrenta acusações por porte ilegal de arma, já que tem condenação anterior e era proibido de ter arma.
A Justiça fixou fiança de US$ 50 mil para Dials, que continua presa. O Ministério Público pediu mais de US$ 1 milhão, mas o juiz considerou o valor menor adequado por ela não ter antecedentes criminais. Perrin também continua detido.
*Com informações do Columbus Dispatch