Criança de 2 anos pega arma do pai e mata mãe com tiro acidental

Uma criança de dois anos matou a própria mãe baleada depois de pegar a arma do pai e atirar contra ela acidentalmente, nesta sexta-feira (13) em Rio Verde (MS).

O menino pegou a arma que estava em cima de uma mesa. O caso ocorreu na varanda da residência da família no bairro Barra Verde, por volta das 19h40. O momento foi capturado pelas imagens das câmeras de segurança, que serão usadas na investigação.

A mãe e o pai aparecem no vídeo sentados na área externa. O homem mexia no celular e a mulher parecia conversar com ele. Nesse momento, o menino pega o armamento e começa a manusear.