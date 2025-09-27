Trump envia tropas contra protestos anti-imigração; VÍDEO

O presidente Donald Trump enviou nesta tarde de sábado (27) tropas federais a Portland, no estado de Oregon, alegando a necessidade de proteger o prédio do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) de ataques de manifestantes ligados, segundo ele, a “antifa e outros terroristas domésticos”.
A decisão foi tomada após meses de protestos em frnte ao edifício do ICE, que se intensificaram desde junho. No dia 14 daquele mês, manifestantes derrubaram barricadas, quebraram a porta de vidro da sede e enfrentaram agentes federais, que reagiram com gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral e balas de borracha. A polícia de Portland declarou “motim” naquela noite.
Desde então, houve dezenas de prisões, confrontos violentos e acusações de abuso de força por parte dos federais. Mesmo após críticas do governador Tina Kotek e do prefeito Keith Wilson, Trump reforçou nos últimos dias que não aceitaria “anarquia” na cidade, que classificou como “em ruínas”.
Autoridades locais temem novos protestos em massa e uma escalada na violência.
*Com informações do Oregon Live
These were the scenes the last time Trump surged federal law enforcement to Portland to take on Antifa.— johnny maga (@_johnnymaga) September 27, 2025
This time, they’ll have troops there for protection, authorized to use full force.
And Antifa is officially a terrorist organization now. pic.twitter.com/yuJdXA8Cz7