Trump envia tropas contra protestos anti-imigração; VÍDEO

O presidente Donald Trump enviou nesta tarde de sábado (27) tropas federais a Portland, no estado de Oregon, alegando a necessidade de proteger o prédio do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) de ataques de manifestantes ligados, segundo ele, a “antifa e outros terroristas domésticos”.

Leia mais: Mortos e feridos em ataque a serviço de imigração em Dallas

A decisão foi tomada após meses de protestos em frnte ao edifício do ICE, que se intensificaram desde junho. No dia 14 daquele mês, manifestantes derrubaram barricadas, quebraram a porta de vidro da sede e enfrentaram agentes federais, que reagiram com gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral e balas de borracha. A polícia de Portland declarou “motim” naquela noite.