27 de setembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
'FORÇA TOTAL'

Trump envia tropas contra protestos anti-imigração; VÍDEO

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/@_johnnymaga/X
Trump enviou tropas contra o que considera “antifa e outros terroristas domésticos”.
Trump enviou tropas contra o que considera “antifa e outros terroristas domésticos”.

O presidente Donald Trump enviou nesta tarde de sábado (27) tropas federais a Portland, no estado de Oregon, alegando a necessidade de proteger o prédio do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) de ataques de manifestantes ligados, segundo ele, a “antifa e outros terroristas domésticos”.

Leia mais: Mortos e feridos em ataque a serviço de imigração em Dallas

A decisão foi tomada após meses de protestos em frnte ao edifício do ICE, que se intensificaram desde junho. No dia 14 daquele mês, manifestantes derrubaram barricadas, quebraram a porta de vidro da sede e enfrentaram agentes federais, que reagiram com gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral e balas de borracha. A polícia de Portland declarou “motim” naquela noite.

Desde então, houve dezenas de prisões, confrontos violentos e acusações de abuso de força por parte dos federais. Mesmo após críticas do governador Tina Kotek e do prefeito Keith Wilson, Trump reforçou nos últimos dias que não aceitaria “anarquia” na cidade, que classificou como “em ruínas”.

Autoridades locais temem novos protestos em massa e uma escalada na violência.

*Com informações do Oregon Live

Comentários

Comentários