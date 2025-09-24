Mortos e feridos em ataque a serviço de imigração em Dallas

O ataque a tiros dentro de uma unidade do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), em Dallas, deixou dois mortos e um ferido na manhã desta quarta-feira (24). Segundo a própria agência, todas as vítimas eram detentos do local. Nenhum agente foi atingido.
O suspeito abriu fogo a partir do telhado de um prédio vizinho, mirando a área de entrada da instalação. Logo depois, se matou com um disparo. A motivação ainda é desconhecida.
Equipes da polícia de Dallas, além do FBI, cercaram a região pouco depois das 6h40 (horário local). O Departamento de Segurança Interna confirmou as mortes e classificou o episódio como “ataque obsessivo contra a lei”.
Testemunhas relataram momentos de pânico. Dois dos detentos baleados foram levados ao hospital, mas um não resistiu. Somando a vítima no local, o total de mortos foi dois — sem contar o atirador.
A instalação já havia recebido recentemente uma ameaça de bomba, segundo autoridades federais. Investigadores agora apuram se o ataque foi planejado com antecedência.
Manifestações de solidariedade vieram de autoridades em Washington. O vice-presidente JD Vance afirmou estar “rezando por todos os feridos e suas famílias”.
A polícia de Dallas deve dar mais detalhes em entrevista coletiva ainda hoje.
*Com informações da NBC News