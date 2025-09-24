Mortos e feridos em ataque a serviço de imigração em Dallas

O ataque a tiros dentro de uma unidade do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), em Dallas, deixou dois mortos e um ferido na manhã desta quarta-feira (24). Segundo a própria agência, todas as vítimas eram detentos do local. Nenhum agente foi atingido.

O suspeito abriu fogo a partir do telhado de um prédio vizinho, mirando a área de entrada da instalação. Logo depois, se matou com um disparo. A motivação ainda é desconhecida.