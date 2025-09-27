Crianças morrem atropeladas em festinha de Cosme e Damião; VÍDEO

Duas crianças morreram na manhã deste sábado (27) no bairro Redenção, em São Luís (MA), depois de terem sido atropeladas por um caminhão de cerveja. As vítimas estavam na fila para receber bombons da tradicional celebração de São Cosme e Damião, informou o G1.

Testemunhas contaram que o veículo tentou subir a ladeira da Rua 03, mas não conseguiu. Na descida, atingindo as crianças. Uma delas morreu na hora, e a outra foi socorrida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos.