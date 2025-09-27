Farta das piadas, mulher remove o 'Pinto' do sobrenome

Cansada de ser alvo de piadas desde a infância, uma moradora de Cascavel (PR) conseguiu na Justiça o direito de remover o sobrenome "Pinto" da certidão. A decisão foi assinada pela juíza Fernanda Consoni, da Vara de Registros Públicos, que entendeu o constrangimento causado pelo nome.

Segundo a ação, a mulher evitou até adotar o sobrenome do marido no casamento, para não piorar a situação. Com a morte do pai e sem vínculo com a família paterna, encerrou de vez o capítulo.