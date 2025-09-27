Jantar em prédio histórico pode custar mandato de prefeito

O prefeito de Morretes, Junior Brindarolli (PSD), foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) por autorizar um jantar privado na Ponte Velha, patrimônio tombado da cidade, sem aval do órgão estadual responsável pela preservação. Segundo a Promotoria, houve ainda redução irregular da taxa cobrada pelo uso do espaço, o que pode configurar prejuízo aos cofres públicos.

Leia mais: Teto de igreja histórica de Salvador desaba: 1 morto e 6 feridos

Além do prefeito, três secretários municipais e empresários ligados ao evento também foram denunciados. Caso sejam condenados, os envolvidos podem ter que pagar R$ 100 mil de indenização, devolver valores ao erário e, no caso de Brindarolli, sofrer cassação e suspensão dos direitos políticos.