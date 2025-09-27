27 de setembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
PATRIMÔNIO TOMBADO

Jantar em prédio histórico pode custar mandato de prefeito

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Prefeitura de Morretes
Segundo a Promotoria, houve ainda redução irregular da taxa cobrada pelo uso do espaço, o que pode configurar prejuízo aos cofres públicos.
Segundo a Promotoria, houve ainda redução irregular da taxa cobrada pelo uso do espaço, o que pode configurar prejuízo aos cofres públicos.

O prefeito de Morretes, Junior Brindarolli (PSD), foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) por autorizar um jantar privado na Ponte Velha, patrimônio tombado da cidade, sem aval do órgão estadual responsável pela preservação. Segundo a Promotoria, houve ainda redução irregular da taxa cobrada pelo uso do espaço, o que pode configurar prejuízo aos cofres públicos.

Leia mais: Teto de igreja histórica de Salvador desaba: 1 morto e 6 feridos

Além do prefeito, três secretários municipais e empresários ligados ao evento também foram denunciados. Caso sejam condenados, os envolvidos podem ter que pagar R$ 100 mil de indenização, devolver valores ao erário e, no caso de Brindarolli, sofrer cassação e suspensão dos direitos políticos.

Em nota, a Prefeitura negou as acusações, disse que o evento foi autorizado dentro da lei e que não houve danos ao patrimônio nem ao dinheiro público.

*Com informações da RICtv

Comentários

Comentários