Agente de imigração derruba mulher diante dos filhos; VÍDEO

Um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) foi afastado depois de ser filmado empurrando uma mulher ao chão num tribunal de imigração em Nova York. O caso, registrado em vídeo e amplamente compartilhado nas redes sociais, mostra o agente dizendo “adiós” repetidas vezes antes de empurrar a mulher contra a parede e derrubá-la.

Leia mais: Prisões e toque de recolher: Ações contra imigrantes inflamam EUA

Segundo o Departamento de Segurança Interna (DHS), o policial ficará fora de suas funções enquanto dura a investigação. “A conduta mostrada no vídeo é inaceitável e não condiz com os padrões profissionais exigidos”, declarou a porta-voz Tricia McLaughlin.