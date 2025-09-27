27 de setembro de 2025
ESTADOS UNIDOS

Agente de imigração derruba mulher diante dos filhos; VÍDEO

Por Douglas Corrêa | da Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Youtube
O caso foi registrado em vídeo e amplamente compartilhado nas redes sociais.
Um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) foi afastado depois de ser filmado empurrando uma mulher ao chão num tribunal de imigração em Nova York. O caso, registrado em vídeo e amplamente compartilhado nas redes sociais, mostra o agente dizendo “adiós” repetidas vezes antes de empurrar a mulher contra a parede e derrubá-la.

Leia mais: Prisões e toque de recolher: Ações contra imigrantes inflamam EUA

Segundo o Departamento de Segurança Interna (DHS), o policial ficará fora de suas funções enquanto dura a investigação. “A conduta mostrada no vídeo é inaceitável e não condiz com os padrões profissionais exigidos”, declarou a porta-voz Tricia McLaughlin.

De acordo com a BBC, a confusão começou quando agentes tentaram prender o marido da mulher, enquanto ela e a filha tentavam impedi-lo. A mulher, que é do Equador, foi retirada do local por outros oficiais.

O congressista democrata Dan Goldman afirmou que ela e os filhos buscaram refúgio em seu gabinete após a agressão e cobrou medidas disciplinares para evitar novos episódios.

