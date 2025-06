Prisões e toque de recolher: Ações contra imigrantes inflamam EUA

Operações contra imigrantes em situação irregular vêm provocando uma onda de protestos nos Estados Unidos. As ações do governo americano, que incluem batidas em empresas e bairros de maioria imigrante, geraram reações em dezenas de cidades, especialmente em Los Angeles, onde foi decretado toque de recolher no centro da cidade.

As batidas do ICE (agência de imigração dos EUA) também ocorreram em cidades como Omaha, onde 80 trabalhadores foram detidos em duas empresas suspeitas de contratar imigrantes com documentos falsos. Em vários estados, manifestantes se reuniram em frente a prédios federais para protestar contra as prisões e exigir o fim da militarização do combate à imigração.

Enquanto o governo federal alega estar apenas cumprindo a lei, deputados democratas e ativistas afirmam que as ações são motivadas por interesses eleitorais e têm como objetivo espalhar medo nas comunidades imigrantes. O clima político é tenso, com a promessa de novos protestos nos próximos dias.

*Com informações da NBC