Nova frente fria derruba temperatura em 5 estados
| Tempo de leitura: 2 min
DA
A primavera terá sua segunda frente fria já neste fim de semana e no começo da próxima. A massa de ar frio deve atingir cinco estados do sul, sudeste e centro-oeste do país.
Sul do Brasil será afetado primeiro, já neste sábado. Conforme o MetSul, o sol aparece com nuvens no Rio Grande do Sul, mas a nebulosidade aumenta no decorrer do dia e pode chover em alguns pontos mais a oeste. O nordeste gaúcho, litoral norte e a Serra devem ter chuvas no domingo.
Em Porto Alegre, sábado será de sol e nebulosidade. Se chover, será à noite. Caso contrário, chuvas devem cair sobre a cidade no começo do domingo. As temperaturas devem ficar entre 12ºC e 26ºC no sábado, 15ºC e 18ºC no domingo, e 13ºC a 24ºC na segunda-feira.
Chuva avança para o norte no domingo. Ainda no fim de semana, deve chegar a Santa Catarina e ao Paraná, segundo o MetSul. Termômetro marcam temperaturas amenas em Florianópolis: entre 16ºC e 20ºC no sábado, 17ºC e 19ºC no domingo, e 15ºC a 23ºC na segunda-feira. Já em Curitiba, o frio deve apertar no sábado, com previsão de temperaturas entre 7ºC e 20ºC no sábado, 11ºC e 19ºC no domingo, e 12ºC a 27ºC na segunda-feira.
Apenas o sul do Mato Grosso do Sul pode ter chuvas já no domingo. A instabilidade maior, no entanto, é esperada para a manhã de segunda-feira, quando deve chover especialmente no sul do estado. Mesmo assim, o calorão não dará trégua: a previsão para sábado é de temperaturas entre 23ºC e 39ºC; para o domingo, entre 24ºC e 36ºC; e para segunda-feira, entre 25ºC e 39ºC.
Em São Paulo, a frente fria vai trazer aumento de nuvens e chuva em vários pontos na segunda-feira. Contudo, o MetSul ressalta que as precipitações tendem a ser irregulares e não deve chover em todos os municípios paulistas. A previsão para sábado é de temperaturas entre 11ºC e 24ºC; para domingo, entre 13ºC e 28ºC; e para segunda-feira, entre 18ºC e 31ºC.
Esta frente fria "não tem comparação" com a que chegou no começo desta semana, quando foram registradas tempestades e até tornados. Como destaca a empresa de meteorologia, a mudança de tempo será muito menos intensa e "não há qualquer possibilidade de repetição de um evento de tempo severo com gravidade e abrangência vistas no começo desta semana".
"Será uma mudança do tempo normal com chuva e baixo risco de tempestades severas, embora não se possa descartar um ou outro temporal isolado. Da mesma forma, não se deve esperar uma queda acentuada da temperatura, como se sentiu dias atrás", disse a MetSul, em boletim meteorológico.