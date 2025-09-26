Nova frente fria derruba temperatura em 5 estados

A primavera terá sua segunda frente fria já neste fim de semana e no começo da próxima. A massa de ar frio deve atingir cinco estados do sul, sudeste e centro-oeste do país.

Sul do Brasil será afetado primeiro, já neste sábado. Conforme o MetSul, o sol aparece com nuvens no Rio Grande do Sul, mas a nebulosidade aumenta no decorrer do dia e pode chover em alguns pontos mais a oeste. O nordeste gaúcho, litoral norte e a Serra devem ter chuvas no domingo.

Em Porto Alegre, sábado será de sol e nebulosidade. Se chover, será à noite. Caso contrário, chuvas devem cair sobre a cidade no começo do domingo. As temperaturas devem ficar entre 12ºC e 26ºC no sábado, 15ºC e 18ºC no domingo, e 13ºC a 24ºC na segunda-feira.