Filipe Luís tira lições de perrengue na Liberta contra argentinos
| Tempo de leitura: 2 min
As duas derrotas do Flamengo na Libertadores foram para times argentinos. E após garantir uma classificação sofrida nos pênaltis, o adversário das semifinais será o Racing (ARG), algo que já liga o alerta do técnico Filipe Luís, que tirou lições dos perrengues contra os hermanos.
A chance desperdiçada de construir um resultado maior contra o Estudiantes no jogo de ida, no Maracanã, quando venceu por 2 a 1, foi uma tecla bastante batida após o avanço em La Plata (ARG). Mas para o treinador, o principal aprendizado que aconteceu em sua curta carreira de treinador até aqui foi ainda na fase de grupos, quando o Rubro-Negro perdeu para o modesto Central Córdoba, também no estádio Mário Filho, por 2 a 1.
"É uma grande lição. Na verdade, minha maior lição como treinador até aqui foi contra o Central Córdoba. A Libertadores é muito complicada, é muito difícil", disse Filipe Luís.
Filipe Luís acredita que falta ao Flamengo igualar na vontade diante dos argentinos, mesmo tendo uma equipe tecnicamente superior.
"Cada time tem uma história diferente, um contexto diferente. Mas a verdade é que as equipes argentinas são muito competitivas. Esse é o primeiro ponto, igualar essa intensidade e essa competitividade. E o que mais me surpreende deles como treinador é o quanto eles conseguem cobrir de campo, com sacrifício. Às vezes em inferioridade numérica, um atacante marcando dois, três jogadores, e isso faz com que seja complicado", avaliou o treinador, complementando:
"Às vezes, no futebol brasileiro, com uma troca de passes, você já elimina os jogadores e já chega em uma situação confortável na área do adversário. No futebol argentino, dificilmente você vai ter essa facilidade. Então talvez essa seja a principal lição", falou Filipe Luís.
Filipe Luís acredita que irá se deparar com um cenário parecido dentro de campo contra o Racing. As semifinais devem acontecer nos dias 22 e 29 de outubro, mas a Conmebol ainda não confirmou oficialmente.
"Com certeza, contra o Racing, vai ser da mesma forma que foi aqui. A verdade é que é uma partida que temos que nos preparar porque será uma partida em um nível parecido de intensidade, de sacrifício e o jogo durante a fase ofensiva. O Racing é uma equipe que, pelo o que eu vi, tem muita intensidade, acelera e são muito verticais. Isso é complicado nessas partidas de ida e volta. Mas será uma partida muito linda de semifinal de Libertadores", disse, projetando uma possível final.
"Sobretudo é desfrutar e, para estar em Lima-PER (na final), teremos que ser melhores que o Racing nos 180 minutos da série", disse o técnico rubro-negro.