Filipe Luís tira lições de perrengue na Liberta contra argentinos

As duas derrotas do Flamengo na Libertadores foram para times argentinos. E após garantir uma classificação sofrida nos pênaltis, o adversário das semifinais será o Racing (ARG), algo que já liga o alerta do técnico Filipe Luís, que tirou lições dos perrengues contra os hermanos.

A chance desperdiçada de construir um resultado maior contra o Estudiantes no jogo de ida, no Maracanã, quando venceu por 2 a 1, foi uma tecla bastante batida após o avanço em La Plata (ARG). Mas para o treinador, o principal aprendizado que aconteceu em sua curta carreira de treinador até aqui foi ainda na fase de grupos, quando o Rubro-Negro perdeu para o modesto Central Córdoba, também no estádio Mário Filho, por 2 a 1.

"É uma grande lição. Na verdade, minha maior lição como treinador até aqui foi contra o Central Córdoba. A Libertadores é muito complicada, é muito difícil", disse Filipe Luís.