Ex-Corinthians é citado em investigação de esquema do PCC

O ex-jogador Danilo Gabriel de Andrade, ídolo do Corinthians e campeão mundial em 2012, foi citado em inquéritos que investigam um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo o site RICtv, mensagens analisadas pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Federal indicam que ele atuou como “olheiro técnico” para indicar jovens promessas das categorias de base do clube a empresas suspeitas de ligação com a facção.
As conversas de WhatsApp indicam que a opinião de Danilo servia de referência aos integrantes do grupo. Ele, que também foi treinador do sub-20 e sub-23 do Corinthians, avaliou jogadores que poderiam ser aliciados, entre eles o meio-campista Du Queiroz.
O nome de Danilo surgiu em diálogos entre Filipe de Lucca Morais Tancredi, da FFP Agency, empresa investigada, e Rafael Maeda Pires, o “Japa”, apontado como membro do PCC. Na troca de mensagens, Tancredi disse que Danilo considerava Du Queiroz “o melhor” do elenco e com estilo parecido ao de Paulinho.
Apesar das citações, ainda não há provas de que Danilo tenha participado das transações financeiras investigadas. Tampouco foram encontrados indícios de que os jovens jogadores conhecessem a origem ilícita do dinheiro movimentado pelas empresas ligadas ao esquema.