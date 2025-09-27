Ex-Corinthians é citado em investigação de esquema do PCC

O ex-jogador Danilo Gabriel de Andrade, ídolo do Corinthians e campeão mundial em 2012, foi citado em inquéritos que investigam um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo o site RICtv, mensagens analisadas pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Federal indicam que ele atuou como “olheiro técnico” para indicar jovens promessas das categorias de base do clube a empresas suspeitas de ligação com a facção.

As conversas de WhatsApp indicam que a opinião de Danilo servia de referência aos integrantes do grupo. Ele, que também foi treinador do sub-20 e sub-23 do Corinthians, avaliou jogadores que poderiam ser aliciados, entre eles o meio-campista Du Queiroz.