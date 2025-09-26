27 de setembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
TORTURA

Presa mãe que espancava e mordia filho de 14 anos

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PCGO
De acordo com a corporação, o jovem era alvo de agressões físicas e psicológicas constantes.
De acordo com a corporação, o jovem era alvo de agressões físicas e psicológicas constantes.

Uma mulher de 43 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil, acusada de torturar o filho adolescente, de 14 anos, em Águas Lindas de Goiás (GO), nessa quinta-feira (25).

Leia mais: Padrasto torturador forçava criança a comer fezes e a espancava

De acordo com a corporação, o jovem era alvo de agressões físicas e psicológicas constantes. No dia do crime, ele foi amarrado com uma extensão elétrica, espancado com socos e chutes, além de ser enforcado e mordido pela mãe e a irmã, de 17 anos. O garoto contou que também era alvo de ofensas frequentes, e que a mãe disse para que ele "se jogasse na frente do ônibus”.

A vítima conseguiu fugir e buscar abrigo na casa de uma tia, que acionou o Conselho Tutelar. Levado à Delegacia da Mulher (Deam), os exames confirmaram lesões compatíveis com os relatos.

A mãe foi autuada em flagrante por tortura, e a irmã também será responsabilizada pelas atitudes violentas. O adolescente está sob acompanhamento para garantir sua integridade física e psicológica.

Comentários

Comentários