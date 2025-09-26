Presa mãe que espancava e mordia filho de 14 anos

Uma mulher de 43 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil, acusada de torturar o filho adolescente, de 14 anos, em Águas Lindas de Goiás (GO), nessa quinta-feira (25).

De acordo com a corporação, o jovem era alvo de agressões físicas e psicológicas constantes. No dia do crime, ele foi amarrado com uma extensão elétrica, espancado com socos e chutes, além de ser enforcado e mordido pela mãe e a irmã, de 17 anos. O garoto contou que também era alvo de ofensas frequentes, e que a mãe disse para que ele "se jogasse na frente do ônibus”.