Padrasto torturador forçava criança a comer fezes e a espancava

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na sexta-feira (16) o padrasto suspeito de submeter a enteada de quatro anos a agressões severas e contínuas. Segundo apuração da CNN, a criança está hospitalizada em estado gravíssimo após ser levada a uma unidade pediátrica com lesões compatíveis com maus-tratos severos.

Segundo os investigadores, exames apontaram múltiplas fraturas, infecção generalizada e sinais de violência física prolongada. A menina sofreu quatro paradas cardíacas antes de ser estabilizada.