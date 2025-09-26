Delegações deixam Bibi discursando sozinho na ONU; VÍDEO

Líderes de dezenas de países abandonaram a Assembleia-Geral da ONU nesta sexta-feira (26) em Nova York quando Benjamin Netanyahu subiu ao púlpito. O primeiro-ministro de Israel respondeu às acusações de crimes de guerra e fez um discurso desafiador, transmitido ao vivo inclusive por alto-falantes voltados para Gaza.

Netanyahu afirmou que Israel continuará a ofensiva até eliminar o que chamou de “resquícios do Hamas” em Gaza. Ele também enviou mensagens aos reféns ainda mantidos em cativeiro e ameaçou líderes do grupo: “Se libertarem todos os reféns, viverão. Se não, Israel os caçará”.