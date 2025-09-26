PF encontra R$ 6,3 milhões em carros do Careca do INSS

A Polícia Federal apreendeu 14 veículos de luxo avaliados em R$ 6,3 milhões ligados ao empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”. A lista inclui um Porsche 911 de R$ 1,2 milhão, um Taycan de R$ 770 mil, um Cayenne de R$ 932 mil, além de BMWs, Land Rover e até supermotos como uma Suzuki Hayabusa. Só numa das fases da operação, a PF levou cinco carros que somavam R$ 3,2 milhões.

Preso por comandar o esquema que desviou bilhões de aposentados e pensionistas, o “Careca” foi ouvido na CPI nessa quinta (25). Ele se defendeu dizendo ser apenas um “empreendedor nato” e alegou que o apelido é “um personagem fictício”.