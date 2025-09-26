Fim de semana em SP promete manhãs frias e tardes acima dos 22°C

A primeira semana da primavera vai continuar fria na região metropolitana de São Paulo até o final de semana, com a permanência do ar frio de origem polar, combinado com os ventos que sopram do mar contra a costa paulista. As tardes, porém, devem ter temperaturas acima dos 20°C.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura informa que, nesta sexta-feira (26), o cenário atmosférico não muda muito em relação aos últimos dias, ou seja, céu nublado a encoberto e garoa ocasional entre a madrugada e as primeiras horas da manhã, com sensação de frio.