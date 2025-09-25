Toyota paralisa produção no Brasil após temporal devastar fábrica

A Toyota anunciou nesta quinta-feira (25) a paralisação imediata da produção nas fábricas de veículos em Sorocaba e Indaiatuba, após a unidade de motores em Porto Feliz (SP) sofrer destruição severa em razão das fortes chuvas e ventos ocorridos na segunda-feira (22). Aproximadamente 6.700 funcionários distribuídos entre as três plantas estão afetados pelo impacto.

Fontes ligadas à companhia disseram que mais de 90% da estrutura da fábrica de motores foi danificada. O teto foi arrancado, partes do prédio inundadas, o que levou à decisão de suspender completamente a fabricação até que se avalie a extensão dos prejuízos.

Diante desse cenário, a Toyota informou que nenhum colaborador será demitido neste primeiro momento. Os dias parados serão abonados até o início de outubro, quando deve-se iniciar um regime de férias coletivas. Depois desse período, existe negociação em curso para implementação de layoff temporário, que poderá ter duração mínima de dois meses e se estender conforme necessário.