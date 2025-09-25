Flamengo elimina Estudiantes nos pênaltis e pega Racing

O Flamengo está classificado para a semifinal da Copa Libertadores da América de 2025. Após vencer o Estudiantes por 2 a 1 no Maracanã, o Rubro-Negro foi derrotado por 1 a 0 nesta quinta-feira (25), em La Plata, mas garantiu a vaga ao vencer a disputa por pênaltis por 4 a 2.
O time argentino saiu na frente com gol de Benedetti nos acréscimos do primeiro tempo. Na etapa final, o Flamengo teve mais posse de bola e criou chances, mas parou nas defesas de Muslera.
A decisão foi para as penalidades, em que o goleiro Rossi brilhou ao defender duas cobranças e se redimir após falhar no gol do Estudiantes, no tempo normal. Pedro, Arrascaeta, De la Cruz e Samuel Lino converteram para o Fla e carimbaram a vaga.
Com o resultado, o Flamengo enfrentará o Racing, da Argentina, na semifinal. Os jogos estão previstos para os dias 22 e 29 de outubro. Do outro lado da chave, Palmeiras e LDU, que eliminou o São Paulo também nesta quinta, brigam pela outra vaga na grande decisão. A final única está marcada para 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.