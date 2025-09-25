Morre Ubiraci Costa, o Biriba, lenda do tênis de mesa, aos 80

Biriba havia feito uma cirurgia na cabeça e teve problemas com a cicatrização. Depois disso, no domingo, acabou contraindo pneumonia.

Morreu nesta quinta-feira (25) Ubiraci Rodrigues Costa, o Biriba, aos 80 anos, maior nome do tênis de mesa brasileiro antes de Hugo Calderano.

O velório será realizado no cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, amanhã, das 10h às 14h.

A fama nasceu de maneira imediata pelos resultados expressivos. Ubiraci virou notícia, estampou capas de jornais e ganhou uma pesada comparação com Pelé e Maria Esther Bueno. Ele tinha apenas 13 anos.

A fama terminou pouco tempo depois da aposentadoria aos 21 anos. Biriba não tinha patrocínio, mas precisava se sustentar.