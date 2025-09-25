Ceará recebeu pedido para transferir alunos ameaçados, diz ONG

Em 8 de agosto, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará, junto à ONG de proteção à infância Visão Mundial, enviou um ofício à Secretaria de Educação do Ceará solicitando a transferência de um aluno da Escola Estadual Luis Felipe, em Sobral, por eles receberem ameaças.

Nesta quinta-feira (25), um ataque à unidade de ensino matou dois estudantes e feriu outros três.

Uma das vítimas, assim como outros alunos, vivia em uma comunidade chamada Nova Caiçara. Segundo a polícia, ela é dominada pelo PCC (Primeiro Comando da Capital), organização rival do Comando Vermelho, que atua em Campo dos Velhos, bairro onde está a escola Luis Felipe.