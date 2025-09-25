São Paulo cai no Morumbi e é eliminado da Libertadores pela LDU

O São Paulo se despediu da Copa Libertadores 2025 na noite desta quinta-feira (25), ao perder para a LDU por 1 a 0, no Morumbi, pelas quartas de final. O gol equatoriano foi marcado por Medina, ainda no primeiro tempo, decretando a eliminação tricolor com placar agregado de 3 a 0, já que a equipe havia sido derrotada por 2 a 0 no jogo de ida, semana passada, em Quito.

Mesmo empurrado por mais de 50 mil torcedores, o São Paulo teve dificuldades para furar a retranca adversária. Rigoni acertou a trave, Luciano desperdiçou grande chance dentro da pequena área e o time ainda viu dois gols serem anulados por impedimento e falta do atacante sãopaulino. A falta de precisão ofensiva, somada às falhas defensivas, custou caro.

O técnico Hernán Crespo precisou lidar com desfalques importantes, como Oscar, Marcos Antônio e Ferraresi, e improvisou Rigoni como ala-direita. A estratégia não foi suficiente para superar a compacta defesa da LDU, que explorou os erros do adversário e garantiu a vaga na semifinal.