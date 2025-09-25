Polícia de SP faz operação contra quadrilha que falsifica bebidas

A Polícia Civil de São Paulo realizou nesta terça-feira (23) uma operação contra uma quadrilha suspeita de falsificar bebidas alcólicas. De acordo com a investigação, o grupo atuava em municípios da região metropolitana de São Paulo, como Ribeirão Pires e Mauá.

Vinte pessoas foram presas em flagrante por associação criminosa. Os suspeitos foram encontrados adulterando bebidas alcoólicas e trocando rótulos e tampas, segundo os policiais.

O esquema tinha o objetivo de substituir embalagens de marcas menos conhecidas por rótulos de empresas mais reconhecidas no mercado, sem nenhum controle sanitário.