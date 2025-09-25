Fofão e turma da Carreta Furacão batem em assaltante; VÍDEO

Um homem tentou assaltar a famosa Carreta Furacão durante apresentação em Ibiporã, no Paraná, mas levou a pior: tomou uma surra dos próprios personagens.
O suspeito, que portava arma de mentira, foi cercado por Fofão e companhia ainda na calçada. O vídeo gravado por um passageiro mostra os dançarinos descendo da carreta e partindo para cima do rapaz, que não teve chance contra a trupe.
Apesar da confusão, o caso não foi registrado pela polícia. Segundo a Rede Massa, afiliada do SBT, a empresa que organiza a carreta não se pronunciou sobre o episódio.