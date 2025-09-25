Pitbull arranca couro cabeludo de criança na casa da babá

Uma menina de 3 anos teve o couro cabeludo arrancado pelo pitbull que a atacou no quintal da babá, em Piraquara, na Grande Curitiba (PR), no último domingo (21). O cachorro mordeu a cabeça da criança com tanta violência que parte da pele da calota craniana foi arrancada.
“Essa mulher (babá) tentou ajudar a criança e também acabou mordida pelo animal. A criança teve a região do crânio, em regiões de parietais, escalpelado (arrancado). O animal mordeu e arrancou. Lacerou a pele da calota craniana”, relatou o sargento Costa, do Corpo de Bombeiros, ao portal Banda B.
Segundo ele, “provavelmente, esse cachorro teria matado a criança” se o ataque não tivesse sido contido.
A menina foi levada ao Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, onde passou por cirurgia e está fora de risco de morrer A babá também recebeu atendimento médico por mordidas nas mãos e tórax.
A Polícia Civil de Piraquara investiga o caso e a condição do animal, que cotninua no quintal da babá.