Quadrilha aluga apê e faz arrastão em prédio luxuoso; VÍDEO

Uma quadrilha com pelo menos dez criminosos armados fez um arrastão num edifício de alto padrão no centro de Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo) nesta quarta-feira (24), com uma estratégia que incluiu alugar um apartamento no prédio. Seis suspeitos foram presos temporariamente.

Usando documentos falsos, o grupo alugou uma unidade no nono andar do prédio - que fica na rua Campos Salles e tem apartamentos com mais de 400 metros quadrados - com um caução de R$ 12 mil duas semanas antes do crime.