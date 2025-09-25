Estado devolve 300 celulares roubados em nova etapa do SP Mobile

O Governo de São Paulo realizou nesta quarta-feira (24) a devolução de cerca de 300 celulares que haviam sido roubados ou furtados em todo o estado, por meio do Programa SP Mobile, sistema que integra boletins de ocorrência e dados das operadoras de telefonia para localizar os proprietários legítimos.

Na capital paulista, aproximadamente 140 pessoas foram convocadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) a comparecer à sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) para reaver os aparelhos. Entre elas, a assistente administrativa Gabrielly Furtado, de 25 anos, comemorou a devolução do celular furtado no início do mês:

“Eu já tinha perdido as esperanças, nem acreditava”, contou. “Fiquei muito feliz em receber o celular de volta, é a nossa conquista, adquirimos o celular com muito esforço”, contou.

SP Mobile: o primeiro sistema estadual integrado