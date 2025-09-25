Estado devolve 300 celulares roubados em nova etapa do SP Mobile

O Governo de São Paulo realizou nesta quarta-feira (24) a devolução de cerca de 300 celulares que haviam sido roubados ou furtados em todo o estado, por meio do Programa SP Mobile, sistema que integra boletins de ocorrência e dados das operadoras de telefonia para localizar os proprietários legítimos.
Na capital paulista, aproximadamente 140 pessoas foram convocadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) a comparecer à sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) para reaver os aparelhos. Entre elas, a assistente administrativa Gabrielly Furtado, de 25 anos, comemorou a devolução do celular furtado no início do mês:
“Eu já tinha perdido as esperanças, nem acreditava”, contou. “Fiquei muito feliz em receber o celular de volta, é a nossa conquista, adquirimos o celular com muito esforço”, contou.
SP Mobile: o primeiro sistema estadual integrado
O SP Mobile é o primeiro sistema estadual a combinar prevenção e repressão ao furto e roubo de celulares, fortalecendo o combate ao crime organizado e promovendo mais segurança à população. Neste mês, cerca de 700 notificações foram enviadas a pessoas que possuíam aparelhos com restrição criminal, ativados por terceiros após o roubo.
Desde junho, quando o programa se expandiu para todo o estado, 8,1 mil aparelhos foram recuperados, sendo 3,6 mil devolvidos aos donos. Segundo o Núcleo Estratégico Interdisciplinar, a maioria dos notificados adquiriu os celulares sem saber da origem ilícita.
Até julho de 2025, 152,4 mil celulares foram roubados ou furtados no estado, 4,5% a menos que no mesmo período de 2024 e 12,5% menor que em 2023.
“Essa ação faz parte de um conjunto de iniciativas da SSP que visam coibir e reduzir cada vez mais o número de roubos e furtos de aparelhos celulares tornando mais difícil a vida do criminoso. E o mais importante é poder entregar para os verdadeiros proprietários que pagaram os celulares com o suor do seu trabalho”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.
Casos de receptação flagrados pela Polícia Civil
O programa também combate a receptação dolosa. No início de setembro, um homem devolveu voluntariamente um celular furtado ao 11º Distrito Policial (Santo Amaro). Durante a investigação, policiais localizaram outro aparelho furtado e nove celulares sem nota fiscal em uma loja da Rua Santa Ifigênia, no centro, resultando na prisão do responsável pelo comércio.
Em outro caso, durante ação de policiais do 8º DP (Brás), um suspeito foi abordado ao tentar esconder uma bolsa contendo um celular com queixa de furto registrada em outubro do ano passado. O homem foi preso em flagrante por receptação dolosa. Já em Catanduva, policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) rastrearam um celular roubado por meio do número de IMEI. A atual proprietária, que havia adquirido o aparelho de uma mulher já presa, foi detida em flagrante por receptação.
Como funciona o Programa SP Mobile
O sistema utiliza o IMEI dos aparelhos roubados ou furtados para cruzar boletins de ocorrência com dados das operadoras. Quando um celular reativado é identificado, o sistema envia um alerta direto ao aparelho, acompanhado de uma intimação.
A pessoa que possui o celular deve comparecer à delegacia se tiver adquirido sem saber da origem ilícita, atua apenas como testemunha. Caso contrário, poderá responder por receptação.
Além das notificações, a Polícia Civil realiza diligências judiciais e fiscalizações em estabelecimentos comerciais para recuperar aparelhos e desarticular redes de receptação.