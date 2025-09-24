25 de setembro de 2025
TROCA NO COMANDO

Internacional anuncia Ramón Díaz como técnico

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Rodrigo Coca/Agência Corinthians
No Brasil, o argentino Ramón Díaz, de 66 anos, já trabalhou no Vasco e no Corinthians, onde conquistou o Campeonato Paulista de 2025
No Brasil, o argentino Ramón Díaz, de 66 anos, já trabalhou no Vasco e no Corinthians, onde conquistou o Campeonato Paulista de 2025

O Internacional anunciou, na noite desta quarta-feira (24), Ramón Díaz como novo técnico do clube. Ele assina com o time gaúcho até o final de 2026.

Ramón Díaz chega para substituir Roger Machado, que foi demitido após a derrota por 3 a 2 no Gre-Nal do último domingo. O argentino será acompanhado de seu filho e principal auxiliar técnico, Emiliano Díaz.

O último trabalho de Ramón Díaz foi no Olimpia, do Paraguai, onde ficou pouco mais de um mês. No período, teve duas vitórias, dois empates e três derrotas em sete jogos.

No Brasil, o argentino de 66 anos já trabalhou no Vasco e no Corinthians, onde conquistou o Campeonato Paulista de 2025.

No Brasileirão, o Internacional ocupa a 14º posição, com 27 pontos. O Vitória abre a zona de rebaixamento, com 22.

Ramón Díaz será o oitavo técnico a comandar o Colorado com Alessandro Barcellos como presidente, cargo que ocupa desde 2021.

