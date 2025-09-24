Palmeiras reage, vira sobre o River e vai às semifinais

O Palmeiras mostrou força, frieza e poder de reação para garantir um lugar entre os quatro melhores da Copa Libertadores de 2025. Na noite desta quarta-feira (24), o time de Abel Ferreira derrotou o River Plate por 3 a 1, no Allianz Parque, e confirmou a vaga nas semifinais da competição. A vitória, de virada, contou com atuação decisiva de Vitor Roque e dois gols de Flaco López diante de 40.893 torcedores.
O início da partida foi tenso para os palmeirenses. Logo aos oito minutos, em cobrança de falta de Quintero, o atacante Maxi Salas apareceu livre e abriu o placar de cabeça, silenciando o estádio. O gol obrigava o Verdão a buscar o resultado para não deixar escapar a vantagem construída em Buenos Aires, onde havia vencido por 2 a 1.
Na volta do intervalo, o Palmeiras respondeu com intensidade. Aos seis minutos, Piquerez avançou pela esquerda e cruzou para Vitor Roque, que aproveitou rebote de Armani e empatou o confronto, devolvendo a tranquilidade ao time e à torcida. O empate já garantia a classificação, mas Abel Ferreira não recuou a equipe.
A insistência foi premiada na reta final. Flaco López, sempre oportunista, virou o jogo em cobrança de pênalti e ampliou nos acréscimos, fechando a vitória por 3 a 1 e garantindo o Palmeiras na semifinal com placar agregado de 5 a 2.
Além dos gols, destacaram-se as participações de Piquerez, decisivo no lance do empate, e de Weverton, seguro nas saídas pelo alto. Pelo lado argentino, Quintero foi o mais criativo, mas o River não conseguiu manter o ritmo após o intervalo e sucumbiu à pressão palmeirense.
Com a vitória, o Verdão soma mais uma classificação sobre o tradicional rival argentino e reafirma sua força no continente. A renda da partida foi de R$ 4.244.260,40, coroando uma noite que terminou em festa alviverde no Allianz Parque.