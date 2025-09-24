Palmeiras reage, vira sobre o River e vai às semifinais

O Palmeiras mostrou força, frieza e poder de reação para garantir um lugar entre os quatro melhores da Copa Libertadores de 2025. Na noite desta quarta-feira (24), o time de Abel Ferreira derrotou o River Plate por 3 a 1, no Allianz Parque, e confirmou a vaga nas semifinais da competição. A vitória, de virada, contou com atuação decisiva de Vitor Roque e dois gols de Flaco López diante de 40.893 torcedores.

O início da partida foi tenso para os palmeirenses. Logo aos oito minutos, em cobrança de falta de Quintero, o atacante Maxi Salas apareceu livre e abriu o placar de cabeça, silenciando o estádio. O gol obrigava o Verdão a buscar o resultado para não deixar escapar a vantagem construída em Buenos Aires, onde havia vencido por 2 a 1.

Na volta do intervalo, o Palmeiras respondeu com intensidade. Aos seis minutos, Piquerez avançou pela esquerda e cruzou para Vitor Roque, que aproveitou rebote de Armani e empatou o confronto, devolvendo a tranquilidade ao time e à torcida. O empate já garantia a classificação, mas Abel Ferreira não recuou a equipe.