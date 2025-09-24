Mulher mata a mãe a facadas e vai encher bexigas; VEJA VÍDEO

A cidade de Ribeirão Preto foi palco de um crime brutal que chocou a região. A aposentada Márcia Cristina Feliciano Costa, de 59 anos, ex-diretora de escola, foi assassinada pela própria filha, Michele Cristina Feliciano Costa dos Santos, de 32 anos, após uma discussão relacionada à festa de 15 anos da filha adolescente de Michele, neta da vítima. Michele confessou o assassinato brutal nesta semana.
O crime aconteceu em 11 de setembro de 2025, em uma área de lazer do bairro Planalto Verde, na zona Oeste da cidade. De acordo com a Polícia Civil, a briga entre mãe e filha terminou em violência extrema: Márcia sofreu mais de 20 facadas, teve dentes quebrados e lesões no pescoço, o que indica luta corporal. A faca usada foi localizada e apreendida.
Após o assassinato, Michele teria permanecido no local e chegou a encher bexigas da festa, segundo informações da investigação. Em vídeos divulgados, ela confessou o crime, mostrou onde escondeu a arma e explicou sua versão para a sequência de agressões.
"A briga foi daqui pra cá. Aconteceu tudo isso, a mangueira ficou aqui, eu fui encher bexiga. E as bexigas começaram a estourar", disse ela, em vídeo divulgado pela polícia. "Eu fui falar para ela: ‘mãe, as bexigas estão estourando’. Foi aonde eu acho que eu me dei conta do que eu tinha feito", continuou.
Inicialmente, o caso foi registrado como “morte a esclarecer”, mas laudos do IML (Instituto Médico Legal) confirmaram cortes e perfurações compatíveis com homicídio. A Polícia Civil passou a tratar o episódio como homicídio qualificado.
Michele foi presa preventivamente e permanece detida na cadeia de São Joaquim da Barra (SP) enquanto o inquérito é concluído. Até o momento, o Ministério Público ainda não anunciou se oferecerá denúncia formal para julgamento no Tribunal do Júri.