Mulher mata a mãe a facadas e vai encher bexigas; VEJA VÍDEO

A cidade de Ribeirão Preto foi palco de um crime brutal que chocou a região. A aposentada Márcia Cristina Feliciano Costa, de 59 anos, ex-diretora de escola, foi assassinada pela própria filha, Michele Cristina Feliciano Costa dos Santos, de 32 anos, após uma discussão relacionada à festa de 15 anos da filha adolescente de Michele, neta da vítima. Michele confessou o assassinato brutal nesta semana.

O crime aconteceu em 11 de setembro de 2025, em uma área de lazer do bairro Planalto Verde, na zona Oeste da cidade. De acordo com a Polícia Civil, a briga entre mãe e filha terminou em violência extrema: Márcia sofreu mais de 20 facadas, teve dentes quebrados e lesões no pescoço, o que indica luta corporal. A faca usada foi localizada e apreendida.

Após o assassinato, Michele teria permanecido no local e chegou a encher bexigas da festa, segundo informações da investigação. Em vídeos divulgados, ela confessou o crime, mostrou onde escondeu a arma e explicou sua versão para a sequência de agressões.