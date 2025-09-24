CCJ do Senado rejeita PEC da Blindagem por unanimidade

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado rejeitou por unanimidade, nesta quarta-feira (24), a PEC da Blindagem, proposta que dava ao Congresso poder de autorizar ou barrar processos criminais contra parlamentares e ampliava foro privilegiado a presidentes de partidos.

Com a decisão unânime, o texto é automaticamente arquivado, sem chance de recurso ao plenário. A proposta foi aprovada pela Câmara na semana passada, mas enfrentou forte resistência no Senado e nas ruas. No último domingo (21), protestos contra a PEC mobilizaram milhares de pessoas em todas as capitais do país.