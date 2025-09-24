Relator pede rejeição da PEC da Blindagem na CCJ do Senado

O relator da proposta, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), votou pela rejeição do texto. Para ele, a medida é inconstitucional e representa um “golpe fatal” na legitimidade do Congresso. “A Câmara aprovou uma PEC para proteger bandido, desde que ele seja parlamentar ou presidente de partido. É um absurdo injustificável, que vamos derrotar no Senado”, afirmou o senador.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado começou a analisar, nesta quarta-feira (24), a PEC da Blindagem (PEC 3/2021), que exige autorização da Câmara ou do Senado para abrir processo criminal contra parlamentares.

A expectativa do presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), é que a PEC seja derrotada ainda hoje, a não ser que algum parlamentar peça vista e adie a votação.

O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada em meio a protestos da oposição ao Supremo Tribunal Federal (STF). A proposta ganhou fôlego após decisões do STF contra parlamentares envolvidos na tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023 e diante do aumento das investigações sobre a execução de emendas parlamentares, que movimentam cerca de R$ 50 bilhões anuais.

Apelidada de “PEC da Bandidagem”, a medida levou milhares de pessoas às ruas no domingo (21), em atos realizados em todas as capitais. Além de protestarem contra a PEC, os manifestantes pediram o arquivamento do projeto de lei que prevê anistia a condenados por tentativa de golpe, como o ex-presidente Jair Bolsonaro.