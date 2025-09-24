Jovem de 20 anos é morta com 60 facadas pelo namorado

Lindsey da Silva, de 20 anos, foi assassinada com 60 facadas pelo namorado, Eduardo Santos de Melo Farias, de 24, na madrugada de segunda-feira (22), dentro do apartamento onde morava no bairro Pinheirópolis, em Caruaru, Agreste de Pernambuco. O suspeito confessou o crime, foi preso ainda no mesmo dia e teve a prisão preventiva decretada após audiência de custódia, informou o G1.

Segundo a perícia, os golpes se concentraram na cabeça e no pescoço. O assassino foi preso na casa do pai com a bermuda suja de sangue. A Polícia Civil apura se ciúmes motivaram o feminicídio.