Estátua da Havan é incendiada; Hang oferece R$100 mil por autores

A réplica da Estátua da Liberdade da Havan foi incendiada na madrugada dessa terça-feira (23) em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

Leia mais: Hang: 'Brasileiro não quer trabalhar menos, quer viver melhor'

Câmeras de segurança registraram dois suspeitos chegando por volta das 2h e ateando fogo na estrutura. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas.