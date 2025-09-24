25 de setembro de 2025
Estátua da Havan é incendiada; Hang oferece R$100 mil por autores

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o ataque.
A réplica da Estátua da Liberdade da Havan foi incendiada na madrugada dessa terça-feira (23) em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

Câmeras de segurança registraram dois suspeitos chegando por volta das 2h e ateando fogo na estrutura. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas.

Luciano Hang, presidente e dono da rede, publicou no seu Instagram imagens dos suspeitos e disse que esta é a terceira vez que uma estátua da empresa é incendiada, os outros casos aconteceram em São Carlos (SP) e Porto Velho (RO).

Hang chamou o ato de criminoso, pediu investigação e anunciou recompensa de R$ 100 mil para quem ajudar a identificar ou localizar os responsáveis. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o ataque.

