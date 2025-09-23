CBF mira seleções do Top 10 do ranking da Fifa para amistosos

A CBF trabalha para que o início da agenda da seleção brasileira em 2026 tenha jogos contra países que estão no top 10 do ranking da Fifa.

O foco para os amistosos de março está em tentar algum adversário europeu.

O top 10 do ranking da Fifa atualmente tem Espanha, França, Argentina, Inglaterra, Portugal, Brasil, Holanda, Bélgica, Croácia e Itália.