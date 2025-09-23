Consultores da ONU pedem que Fifa suspenda Israel

Especialistas independentes nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU pediram nesta terça-feira (23) que Fifa e Uefa suspendam Israel das competições de futebol internacional por sua ofensiva em Gaza. A seleção israelense está atualmente em 3º lugar no Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa.

Eles afirmaram que os "órgãos esportivos não devem fechar os olhos para graves violações dos direitos humanos." Os oito especialistas acrescentaram que seleções representam Estados e devem ser suspensas -caso causem violações.

"Os órgãos esportivos não devem fechar os olhos para graves violações dos direitos humanos, especialmente quando suas plataformas são usadas para normalizar as injustiças."