Vendedora ganha onda de apoio após agressão de flamenguistas

O domingo era para ser de trabalho por ocasião do clássico entre Flamengo e Vasco. Com a camisa cruz-maltina, lá foi ela tentar vender 14 caixas de doces ao redor do estádio.

O trauma pela agressão sofrida no entorno do Maracanã ainda está lá. Mas o que amenizou os últimos dias da vascaína Monalisa Ferreira de Souza é a onda de solidariedade.

Mas o dia foi doloroso e com lágrimas. No entorno do estádio, ela foi vítima de agressão de um grupo de torcedores do Flamengo. Resultado: machucado perto do olho, luxação no braço direito e um dente da frente quebrado.

Essa mulher de 48 anos saiu de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, ganhou carona até a estação de trem de Santa Cruz e veio para o Maracanã. É que a casa dela virou um abrigo para cães abandonados, em um projeto pessoal que depende basicamente de doações.

Por isso, vender doces é uma das formas de tentar sustentar a si mesma e aos "78 filhos de pelo" que ela tem, segundo a própria Monalisa descreve.