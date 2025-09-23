SUS garante mamografia para mulheres a partir dos 40 anos

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (23) que mulheres de 40 a 49 anos, mesmo sem sinais ou sintomas de câncer, terão o direito de realizar mamografia pelo SUS.

Segundo a pasta comandada por Alexandre Padilha (PT), serão revogadas as regras que hoje dificultam o acesso ao exame nesta faixa etária.

O ministério também anunciou a ampliação do rastreamento da doença, que inicia a partir dos 50 anos, quando a mamografia deve ser solicitada de forma preventiva a cada dois anos. A idade limite para o exame, que até então era de 69 anos, passará a 74 anos.