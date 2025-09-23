Justiça da PB aceita parcialmente denúncia contra Hytalo Santos

O Tribunal de Justiça da Paraíba, por meio da 2ª Vara Mista de Bayeux, aceitou parcialmente a denúncia do Ministério Público contra Hytalo Santos e seu marido Israel Nata Vicente. Com isso, eles passam a ser réus por produção de conteúdo pornográfico, que envolve crianças e adolescentes.

Os demais crimes denunciados pela Promotoria ainda devem ser analisados pela Vara Criminal -a lista inclui tráfico de pessoas, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente e favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual.

Hytalo e Israel sempre negaram as acusações. A reportagem procurou a defesa do casal, que até a publicação desta reportagem, não comentou sobre a decisão.