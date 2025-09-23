Tarcísio quer usar detentos para ajudar nos reparos das chuvas

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) pretende usar detentos do sistema prisional paulista como mão de obra para ajudar no reparo dos danos causados pela tempestade com ventos que atingiu o estado nesta segunda-feira (22).

Tarcísio teve uma reunião com representantes de cerca de 50 prefeituras do estado na tarde desta terça (23), no Palácio dos Bandeirantes, quando apresentou a proposta.

A ideia é que presos sob responsabilidade da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), que já trabalham em outras atividades, atuem em parcerias com as cidades mediante convênios, usando a mão de obra de detentos do regime semiaberto -que trabalham fora das unidades prisionais durante o dia mas retornam às cadeias durante a noite.