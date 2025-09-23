Morre Claudia Cardinale, musa do cinema italiano, aos 87 anos

A atriz Claudia Cardinale, um dos maiores ícones do cinema italiano e europeu, morreu nesta terça-feira (23), aos 87 anos, em Nemours, na França. A informação foi confirmada por seu agente à agência AFP. A artista estava ao lado dos filhos no momento de sua partida. A causa da morte não foi divulgada.

Nascida em 1938, em Túnis - capital da Tunísia -, filha de sicilianos, Cardinale iniciou a carreira após vencer um concurso de beleza e logo se tornou referência nas telas italianas. Com uma beleza magnética e talento dramático, conquistou cineastas de renome como Luchino Visconti, Federico Fellini e Sergio Leone.