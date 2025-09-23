Morre Claudia Cardinale, musa do cinema italiano, aos 87 anos

A atriz Claudia Cardinale, um dos maiores ícones do cinema italiano e europeu, morreu nesta terça-feira (23), aos 87 anos, em Nemours, na França. A informação foi confirmada por seu agente à agência AFP. A artista estava ao lado dos filhos no momento de sua partida. A causa da morte não foi divulgada.
Nascida em 1938, em Túnis - capital da Tunísia -, filha de sicilianos, Cardinale iniciou a carreira após vencer um concurso de beleza e logo se tornou referência nas telas italianas. Com uma beleza magnética e talento dramático, conquistou cineastas de renome como Luchino Visconti, Federico Fellini e Sergio Leone.
Entre seus papéis mais emblemáticos estão a princesa Concetta em O Leopardo (Il Gattopardo, 1963), de Visconti, obra-prima da história do cinema; a misteriosa Claudia em 8½ (1963), de Fellini; e Jill, a viúva de passado enigmático em Era uma Vez no Oeste (Once Upon a Time in the West, 1968), de Leone.
Ao longo da carreira, Cardinale recebeu três prêmios David di Donatello e três Nastri d’Argento, além do Leão de Ouro honorário no Festival de Veneza, em 1993, e do Urso de Ouro honorário no Festival de Berlim.
No Brasil, sua imagem esteve ligada à cinefilia que floresceu nos anos 1960 e 1970, quando filmes europeus lotavam as salas de arte. Sua força dramática e sua figura de diva ajudaram a formar o gosto de uma geração de cinéfilos brasileiros.
A morte de Claudia Cardinale encerra um capítulo da chamada “era de ouro” do cinema italiano.